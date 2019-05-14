〈台北都會〉《兩岸論述》柯「不講是上策」 藍綠批投機

2019-05-14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○二○選戰升溫，台北市長柯文哲雖尚未表態參選，但昨天卻左批總統蔡英文的「親美抗中」戰略令人存疑，右打郭台銘解讀一中各表，重點是對方買不買單，還不如「心照不宣」，但面對外界質疑其立場，柯仍僅重申「親美友中」，還說自己後來發現，「不講是上策」、「總統最重要的是避戰」、「日子一天天過去，也是一個暫時的方法。」對此，藍綠市議員昨皆批柯投機，打迷糊仗蹭藍綠選票，「見人說人話，見鬼說鬼話」，以收漁翁之利。

學者︰緩兵爭取時間

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳分析，兩岸政策怎麼講都不能讓另一群人滿意，柯文哲保持模糊態度，是一種戰略性模糊，一來現在時機尚未成熟，不需要也不方便對外說明，另外就是先說出口總是有失分的可能性，因此柯透過砲打別人的兩岸政策，達到緩兵之計的效果，爭取時間思考比較周延的說法，還可等稍微塵埃落定之後，再出手清理戰場，也有這樣的意味。

柯︰總統最重要的是避戰

表態參選二○二○的總統蔡英文、鴻海董事長郭台銘皆以總統參選人規格，正面談論兩岸觀點。但主張「親美友中」的台北市長柯文哲，前天先是質疑蔡英文的「親美抗中」是「草螟弄雞公」，昨受訪聽到蔡英文反擊，指柯的說法太過簡化，柯回嗆「不然請她說明清楚就好了」、「總統最重要的是避戰，參謀總長、國防部才是可戰」，站在國家最高戰略是避戰為上，柯強調，他不是覺得總統發言有失身分，「只是對她的戰略非常存疑」。

談到郭台銘日前接受雜誌專訪，對兩岸關係提出「九二共識、一中各表」，強調「一中各表就是兩個中國」，也就是一個中華民族底下，一個中華民國、一個中華人民共和國。柯文哲昨也說，如果否認中華民國的存在，那九二共識在台灣就卡住了，且「我這個台北市長，是按照中華民國法令選出來的」，如果中華民國不存在，「那我這個台北市長算什麼」，變成（水滸傳裡）梁山泊的頭頭而已，何況國際現實上，一個中國就是中華人民共和國，這也是兩岸關係何以這麼特殊的原因。

當被問到是否認同兩個國家的論述，柯卻沒有正面回應，反指重點在於對方買不買單，「後來發現，不講是最高上策」，講了對方就不得不回應，一定不買單，有時候大家就是心照不宣，日子一天天過去，這也是一個暫時的方法。

藍轟見鬼說鬼話 坐收漁翁之利

對於柯文哲不願正面表態，國民黨市議員汪志冰昨批評，柯就是打迷糊仗，畢竟選總統的時候，必須要取最大公約數，才有可能當選，既然柯現在民調第二，在敏感的兩岸議題和方向上，就必須搶攻藍綠選票，因此他一定會閃躲，縱使之前講過「兩岸一家親」、「親美友中」等模糊概念，卻一定講不清楚。

她語帶嘲諷說，柯就是見人說人話，見鬼說鬼話，想要趁著水漲船高坐收漁翁之利，端著「站高山看馬相踢」的揶揄心態看藍綠兩黨，心裡還想說「你們都不夠努力，要加油，不然會累到他老人，不要弄到師傅出馬，這樣真的很累。」

綠批柯陣營抓不準現在兩岸態度

民進黨市議員洪健益表示，雖然無從揣測柯文哲講這些話的背後用意，但柯想要博版面，對其選舉絕對有加分，可以穩定自己的曝光度；畢竟政治也是算計，是實力也是機會論，現在柯就是以不變應萬變，一來是柯陣營抓不準現在的兩岸態度，且卡在藍綠之間，等柯真的要選，一切才會明朗。

洪健益斷言，柯近期一定不會宣布要不要選，而是等到藍綠陣營候選人出爐；柯文哲打的如意算盤很簡單，就是藍綠分裂，通常不會投給對方，那誰可以得利？柯只要從藍營收十％、綠營收十％，加上原本支持他的廿％，就漁翁得利、贏了，「就算不選，也要把人情做給另一黨。」

柯兩岸論述五個階段變化

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