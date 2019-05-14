〈台北都會〉新北銀髮俱樂部 將增123處

2019-05-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市六十五歲以上長者高達五十五萬七千多人，市府已成立四九二處銀髮俱樂部，提供長輩在地安養，並規劃健康促進課程、老人共餐等，今年預計再增設一二三處銀髮俱樂部，讓各地長者就近獲得照顧。

市長侯友宜昨主持銀髮俱樂部聯合授牌儀式，他陪同長輩唱歌、跳舞、共餐，甚至還上桌打麻將同樂。侯友宜笑說，不太會打麻將，但以前很會「抓」（取締賭博），這次破例不抓啦！引起哄堂大笑。

侯友宜說，全市六十五歲以上長者有五十五萬七千多人，佔全市總人口數十三．七％，其中九成是健康的老人，約一成是失能或衰弱，市府已成立四九二處銀髮俱樂部。

社會局長張錦麗表示，至今年底前，預計再增設一二三處銀髮俱樂部，定期舉辦健康促進課程、文康休閒活動及老人共餐等。

昨由五股區貿商社區發展協會進行開場表演，平均年齡超過八十歲阿嬤們，身穿旗袍跳舞，三位高齡九十歲的阿公劉國康、江振興及田皓也換上帥氣的中山裝，長輩們隨著音樂手舞足蹈，展現熱情活力。

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