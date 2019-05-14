〈台北都會〉基隆4河川好臭 盼變身「綠川」

2019-05-14

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市區四條主要河川，都因民生廢水排入造成不同程度的污染，臭氣沖天，民眾掩鼻而過，市府提出「河港整治」的策略因應；多位議員昨要求環保局加強生態檢核機制，重視親水環境、綠化等，要求打造媲美台中市綠川的親水環境。

河港整治 重視親水綠化

基隆市有旭川河、南榮河、西定河與田寮河四條主要河川，多年來因家庭廢水直接排入造成污染，雨季一過、沒有雨水沖刷，烈日曝曬造成臭氣沖天。市府提出的水環境改善計畫，以「河港整治」為策略，在污水下水道建設完工之前，四條河川設置污水處理設施並配合截流系統，改善河道水質。

市議員莊榮欽、張芳麗、鄭文婷關切旭川河整治進度，環保局長賴煥紘表示，會在光華地下道前和上游的麵粉廠加設攔污索，旭川河上有三棟加蓋大樓，有五十多根廁所污水管直接排入，將把廁所污水接管到中正主幹管，送至和平島污水處理廠。市議員韓世昱、莊榮欽、江鑒育也關切田寮河整治，賴煥紘說，將在旺牛橋設置閘門，把水抽乾並挖除一．五公尺的底泥，引進清澈水源以降低臭味。

環保局指出，基隆污水下水道分五期建置，至今年三月的接管數有五萬三千多戶，接管率卅四．六九％，議員楊石城等人批評太慢，要求加快。

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