〈北部〉《宜蘭》南興廟隱身市場頂樓 求子香火盛

2019-05-14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市南館市場五樓頂有座「南興廟」，歷史超過兩百年，還是全縣唯一將註生娘娘奉為主神的廟宇，因「求子」靈驗，還願者絡繹不絕。市公所推出「舊城尋廟趣」，找尋社區廟宇文化趣事，首階段標的即隱身市場的「南興廟」；廟方笑稱，新婚夫妻多來參拜，少子化的「國安危機」就能迎刃而解！

宜蘭市公所和鄂王社區、民生社區合作，推出「青銀合創計畫－舊城尋廟趣」，由耆老、志工針對社區老廟展開田野調查，位於南館市場樓頂的南興廟相當特殊。

宜蘭縣唯一 註生娘娘當主神

文史工作者楊晉平說，南興廟歷史可追溯至一八一二年，當年宜蘭舊城原有三座供奉觀音娘娘、土地公、註生娘娘的廟宇，日治時期日人推動「市街改正」，拆除「宜蘭城」，三間廟合而為一稱為「三興廟」。

宜蘭市歷經多年都市計畫，市容大幅改變，三興廟因道路拓寬，改遷至宜蘭市南興街改稱「南興廟」。楊晉平指出，五十年前宜蘭市因都市計畫變更，南興廟原址要興建南館市場，經市公所協調，將整間廟遷移至市場五樓頂，想參拜得繞經市場、樓梯，成為該廟最大特點。

南興廟建廟超過二百年，香火鼎盛，尤其「求子」最為靈驗；連廟方都笑稱，新婚的善男信女到廟參拜，可化解少子化造成的國安危機。

多面百年牌匾 舊城珍貴文物

廟方指出，雖然廟宇位於市場頂樓，但不時有孕婦或帶著孩子回來還願的信眾；註生娘娘掌管生育，考量神明間的分工，五年前再請來一尊月老星君，先幫單身男女「牽紅線」。另，南興廟還有多面百年牌匾、地方仕紳的捐題碑等，都是宜蘭舊城珍貴歷史文物。

市長江聰淵說，南興廟除了註生娘娘，土地公也很有典故，宜蘭舊城東、西、南、北門共有四尊土地公，歷史都超過二百年，有兩尊各位於新民堂、南興廟，但另兩尊卻下落不明，公所和文史工作者合作推出「尋廟趣」活動，希望找出屬於宜蘭市的歷史文化，「若能湊齊四尊土地公，絕對是宜蘭大喜事」。

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