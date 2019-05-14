〈北部〉徐榛蔚3萬字施政報告 站2.5小時唸完

2019-05-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕高雄市長韓國瑜日前接受市議會質詢，一度不滿：「我為什麼要像小學生站在這裡？」同樣是國民黨執政的花蓮縣，昨天首次上台施政報告的花蓮縣長徐榛蔚，竟一口氣把多達七十七頁、三萬多字的施政報告，花了二個半小時唸完，過程中沒有坐下、甚至連一口水沒喝，念到後來臉色還變蒼白，連台下無黨籍、民進黨議員看了都覺得「很心疼」，民進黨議員莊枝財評價：「比韓國瑜強一千倍」！

沒坐下沒喝水 議員︰比韓國瑜強千倍

「本府積極爭取中央相關計畫經費，今年度獲得原住民族委員會補助二一三九萬餘元、辦理四處部落基礎設施改善…」花蓮縣長徐榛蔚首次施政報告，昨下午二點二十分站上備詢台，不但「站好站滿」還整本「唸好唸滿」，縣府行政暨研考處整理好的「施政總報告」口頭說明版，整本七十七頁、三萬多字，徐榛蔚上台後竟直接從頭到尾整本唸，連數字都唸，「朗讀」到下午四點十分才念到第六十頁，中間沒有坐下、沒有喝水。

無黨籍議員王燕美說，擔心她太累，唸到三十頁時曾打電話給議長、秘書長「讓她休息一下、起碼喝個水」，但秘書長回答「就讓她認真唸完，唸完就可以吃飯了」，王燕美說「沒看過這麼『認真』的縣長、『比小學生還認真』」！

無黨籍議員笛布斯．顗賚說，「是不是秘書忘記替她準備濃縮版？她老公（傅崐萁）如果有看直播，應該會叫她不用一筆一筆唸」；笛布斯說，縣長針對婦幼、長照、衛生、原住民等議題，徐榛蔚還會加碼報告內容，相當鉅細靡遺。

議員建議改成圖文並茂的簡報檔案

民進黨縣議員莊枝財說，「她（徐榛蔚）就是整本唸，也是很辛苦啦」、「我們坐著都很辛苦了，更何況是站著唸」，他說，接下來幾天的各處室工作報告「都給縣長全唸完了」，也太認真。

民進黨縣議員張美慧則認為，建議比照柯文哲、侯友宜、林智堅等首長，施政報告時改成圖文並茂的簡報檔案，以表格、條列式的敘述，較現代企業管理作法，讓施政內容一目了然，以免施政報告時間過於冗長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/