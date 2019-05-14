〈北部〉存放過期食品 幼兒園挨罰

2019-05-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市香山區某大型幼兒園遭檢舉存放過期食品及遊戲設備生鏽情事，市府昨天組聯合稽查小組即刻抽查，發現幼兒園內確有存放過期食品及遊戲設備生鏽等不合格情事，市府依違反「兒童及少年福利與權益保障法」等規定，裁處六萬元罰鍰，並要求限期改善，同時召開強化幼兒園稽查專案會議，未來將不定期稽查幼兒園所。

市府教育處表示，一接獲檢舉有幼兒園衛生及遊樂設備違反規定，便啟動聯合稽查小組，與都發處、衛生局、消防局等單位前往稽查，經查發現廚房衛生不合格，包括存放過期食品、清潔用品與食材未分開、刀具等器材未依規定處理使用，以及遊戲器材破損、消防滅火器過期及走廊堆放雜物等違規事項，依違反「兒少權法」第八十三條第二款、第三款規定，及第一零七條規定，開罰六萬元，要求限期改善，若未改善將按次處罰。

此外，市府秘書長陳章賢也召開強化公私立幼兒園稽查專案會議，即日起啟動幼兒園加強公安聯合稽查專案，增加不定期稽查頻率，督促業者改善及持續追蹤，加強督導效果，對曾有違規紀錄幼兒園將列管並加強稽查。

未來將公告每次公安聯合稽查結果，即時讓家長掌握轄內幼兒園品質；並發函給各幼兒園，要求依規辦理，維護良好幼兒學習環境。

市府教育處強調，市府除加強對幼兒園的督導與管理，也呼籲家長，如發現幼兒園疑似有衛生、設備或環境等違規情況，可響起吹哨機制，通報教育處前往抽查。

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