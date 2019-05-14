〈北部〉桃園市里辦監視器 議員促設「落日條款」

2019-05-14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府警察局於全市建置一．八萬支「天羅地網」監視器，其中逾五成具有車牌辨識系統、車輛行徑軌跡等智慧型功能，利於偵辦刑案、釐清交通肇事責任等。市議員蔡永芳昨在市政總質詢指出，部分里辦公處也設置監視器，但不是年久失修，就是設置位置有爭議，認為市警局建置的天羅地網監視器相對完善，建議市長鄭文燦應設「落日條款」，全面淘汰里監視器。

鄭文燦︰責由相關單位訂定

鄭文燦對此回應表示，過去市府政策也希望可以「落日」，將里辦監視器全數轉由警察局管理，但當時里監視系統還堪用，如果里長可以用事務費維護，就仍由里辦繼續管理，但後續仍衍生維護費用、交接及個人隱私權的問題，且曾引發糾紛，曾有人妻要求里長調閱監視器畫面，讓她確定丈夫回家前車上有沒有載其他人，因此產生隱私權及個資保護問題。他會責由警察局及各分局會同民政局，調查里監視器使用情況，訂定落日條款確切時間及辦法。

據統計，全市里辦公處監視器系統主機數量為七一七台，監視鏡頭有五三○三支。蔡永芳說，里監視器不僅設置位置較具爭議性，因為不像警察機關廿四小時服務，萬一民眾有需求，就算三更半夜里長也得服務，若不巧發生故障，也不像天羅地網監視器有四十八小時保修服務，諸多因素加總分析，里監視器反而製造里長困擾，建議應該淘汰。

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