〈北部〉助桃園孩子長高 桃園市議員提食物、運動齊下

2019-05-14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對台灣孩子身高逐年變矮，且桃園孩子更長期低於全國平均值，市議員舒翠玲昨於市政總質詢時提出蛋白質點心及學分運動兩項計畫，希望能讓桃園的孩子「高人一等」。市長鄭文燦答詢表示，可請市府教育局研究這兩個增高計畫，讓孩子攝取更多營養、增加運動量。

身高長期低於全國平均值

舒翠玲昨於總質詢時點名市府體育局長莊佳佳與警察局長陳國進，詢問二人若在其他條件相同的情況下，在挑選籃球等體育人才或員警時，會選擇身高高的還是矮的？二人不假思索都說會選高的。

舒翠玲隨即以此引題，要如何讓桃園孩子「高」人一等，她引述教育部及教育局提供的資料指出，從二○○七到二○一七年間，桃園七到十五歲孩子的平均身高都低於全國平均值，這讓人納悶，桃園的社會福利及體育設施那麼好，但桃園孩子的身高為何會低於全國平均值？讓她覺得不可思議，也憂心忡忡。

建議蛋白質點心及學分運動

舒翠玲建議市府可以啟動二項十年增高計畫，一是「蛋白質點心計畫」，可在下午時段提供孩子類似日本「課間奶」的牛奶或豆漿、小魚乾或豆類食品，讓孩子充分吸收蛋白質，初估經費一年不到八億元；第二是學分運動計畫，可與體育大學合作開設學分課程，讓體大學生於第七、八節課到國中、小協助教授體育課，讓孩子增進體育技能，也能多運動，一年經費不超過四千萬元。

舒翠玲認為，兩個計畫一年經費約需八億四千萬元，如果落實，應該可讓桃園的孩子高人一等，追過全國平均值。

教局︰學校已推高鈣飲食

市府教育局對此表示，桃市學校已推動高鈣飲食計畫，除至少每月供應一次乳製品或豆漿，學校營養師也會在設計菜單時，加入鈣質含量較高的食材，例如小魚乾或豆類製品等，讓學生增加鈣質攝取。

教育局說，會與市府體育局共同探討，了解桃園學生平均身高較矮的原因何在？並鼓勵學生均衡飲食，且多在陽光下運動，讓身體產生維生素Ｄ以協助吸收鈣質，另會宣導保持充足的睡眠，才是長高的不二法門。

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