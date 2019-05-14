〈北部〉經國轉運站周邊 下週五前闢200機車格

2019-05-14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區經國轉運站啟用後因機車停車位供不應求，轉運站外人行道淪為停車場，市府交通局昨天會勘後決定，將儘速在經國重劃區（經國一路及經國二路間）內的廣停用地設置逾二百個機車停車格，提供免費停車，盼能滿足民眾停車需求，解決違停亂象。

將於經國重劃區廣停用地劃設

經國轉運站啟用剛滿一週，站內進駐四家國道客運、六條客運路線，交通局統計每日約有一千五百人次的人流量，多數民眾都是自行騎車前往轉運站轉乘客運。記者昨實地查看，發現機車違停情形已不如先前嚴重，但仍有五、六十輛機車違規停放在人行道上，尷尬的是，二樓的停車場還有約三成空位，顯見民眾為圖方便，在警方尚未取締下就近違停。

由於民眾抱怨不斷，要求增設停車空間，交通局停車管理工程科長魏光譽表示，原規劃分別在路邊劃設機車停車格，及在經國重劃區的廣場兼停車場用地內設置汽車停車場，但昨天會勘後，考量機車停車需求較大，決定先在距轉運站步行約五分鐘路程的廣停用地內，劃設逾二百個機車停車格，最快可於下週五前完工提供民眾使用，並將在評估使用狀況後，決定是否於路邊增設機車停車格。

至於原先規劃在廣停用地內設置一五○個汽車停車位，魏光譽說，將待機車停車格劃設完成後再施工，汽車停車位將減至百格。

魏光譽也呼籲民眾多利用大眾交通工具前往轉運站搭車，如要騎車前往，應遵守交通規則停車，免得被檢舉而遭拖吊取締。

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