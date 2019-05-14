〈北部〉巴陵綜合行政中心進駐長照站、幼兒園 老幼樂

2019-05-14

〔記者李容萍／復興報導〕復興區「巴陵綜合行政中心」啟用，最樂的還有部落老人和小孩，市府衛生局結合公所和華陵衛生室，於行政中心三樓設置復興區後山長照分站，以提供多元的服務；設在一樓的復興區立幼兒園華陵分班擁有明亮的空間，教學設備更新穎，讓小朋友直呼好漂亮。

巴陵綜合行政中心現址，部分為華陵衛生室的舊址，配合興建行政中心而拆除，新廳舍延續原有的醫療、預防接種及保健服務，也將與林口長庚醫院偏鄉巡迴醫療計畫合作，提供更多元服務。

復興區接受長照服務個案三一二人，照顧服務員廿四位，使用服務項目前三名依序為居家服務、居家復健及機構喘息，原設在前山復興區衛生所的復興區照管中心於二○一一年九月成立，如今在巴陵綜合行政中心三樓設立後山分站，兩地相隔卅八．二公里，車程約需七十分鐘，現可提供三光、華陵、高義里等後山部落有長照服務需求的民眾就近得到長照服務，服務項目也由十項增為十七項。

復興區立幼兒園華陵分班的新園舍擁有活動室、室內遊戲空間、教保準備室，還有暖氣調節設備的盥洗室，暑假期間還會增設戶外的沙坑及戲水池，從原本收托七名幼兒，目前已有十四名幼兒報名；教保員說，設備新穎且完善能給幼兒最好的學習環境，因進駐單位多，還可以讓幼兒認識不同的職業，成為社會多元學習環境。

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