〈北部〉提升後山防災 巴陵綜合行政中心啟用

2019-05-14

〔記者李容萍／復興報導〕市府在復興區華陵里七鄰興建「巴陵綜合行政中心」，昨舉行落成啟用典禮，提供巴陵消防分隊、華陵里市民活動中心、幼兒園、復興區衛生所巴陵衛生室、公路總局復興工務段及觀光旅遊資訊服務中心六個單位使用，連棟的建築廳舍也成為復興後山的地標建築，更結合救災、教育、衛生、工務及旅遊等功能。

六單位進駐 可當防災指揮所

原在上巴陵租用民舍的巴陵消防分隊，十五名隊員對於搬到「巴陵綜合行政中心」入新厝，都興奮表示終於有舒適的備勤宿舍、健身空間，並發揮創意在頂樓設置簡易設施，以利就山域救援進行各項系統繩索練習。

市長鄭文燦主持啟用典禮表示，過去多次有颱風造成復興山區發生土石流，道路坍方、電力中斷等災情，為免後山部落成為孤島，市府除投入一億七千五百萬元打造巴陵綜合行政中心，也持續強化相關建設，包括重鋪部落聯外道路、架設不斷電防災基地台。

他說，巴陵綜合行政中心總樓地板面積二三三一平方公尺（約七○六坪），當災情發生時能立即成為前進指揮所，透過完善通訊設備迅速掌握第一手災情，以利救災，可大幅提升後山地區防災能力，讓居民生活更安心。

鄭文燦說，每年防汛期間，巴陵行政中心可利用無線電基地台設備，透過上高義及東眼山站台，並結合衛星行動電話，建立更完善的防救災通訊網絡，且能透過遠端視訊會議系統與市府災害應變中心連線；行政中心設置三座無線電專用基地台，可提供復興區的偏鄉部落、各遊客中心及民間救難團體進行即時通訊，確保災害發生期間，各部落間與市府、相關單位的聯繫不中斷。

智慧綠建築 呼應泰雅文化特色

「巴陵綜合行政中心」為地上三層建築，結合綠建築及智慧建築特點，也是原鄉地區等級最高的智慧建築，一樓大廳展示知名泰雅編織藝術家尤瑪．達陸的作品，傳達泰雅圖騰、古謠等原住民族特色文化。

昨天包括復興區長游正英、復興區代表會主席林玉花、市議員王仙蓮、陳瑛、陳榮基、簡志偉、市府原住民族行政局長林日龍、消防局長謝呂泉、復興工務段長范又升等人均出席啟用典禮。

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