〈中部〉鐵砧山雕塑公園一期工程 7月完工

2019-05-14

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌爭取大甲鐵砧山觀光設施改善，目前雕塑公園一期工程正在施工，預計七月完工，蔡其昌昨邀請交通部觀光局長周永暉及台中市觀光旅遊局等會勘，爭取雕塑公園二期工程經費四千六百萬元，希望今年十月發包，並如期推動後續工程，讓大甲鐵砧山風華再現，未來每年遊客達到一百萬人次。

台中市風景區管理所所長廖偉志表示，目前市府將鐵砧山規劃為野營運動、歷史劍井及海岸大草原等三大區塊，將分年分期推動，目前已完成遊客中心後方露營區的設置。

蔡其昌表示，雕塑公園一期工程，主要在重新整體規劃公園的空間，同時將基礎設施做好，不要讓北邊坍塌持續更嚴重；雕塑公園二期計畫目前核定預算為四千六百萬元，中央補助四十七．五％，其餘市府自籌，希望市府加速期程推動。因中央作業及地方經費有困難，最後仍決定依市府原有期程進行。

交通部觀光局長周永暉則建議市府找藝術家與科技結合，將雕塑結合光電，建立具有特色的光電雕塑公園，並與劍井的文史特色及露營等串聯，多元發展，每年遊客人數則提高至一百萬人次。

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