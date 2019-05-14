〈中部〉稻農所得不及外勞一半 議員促市府行銷

2019-05-14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中水稻種植面積佔全市耕地總面積五成二，稻農所得卻不及外勞一半？市議員吳敏濟十三日建議市府，透過卅九個姊妹市及友好城市行銷農產品，並恢復再生稻補助，以及爭取中央調高公糧收購價格及收購量，增加農民收入。

吳敏濟在議會質詢說，中市耕地總面積四萬七七七四公頃，水稻佔二萬四九四○公頃。但他調查發現，稻農每公頃一年生產成本十六萬九六○○元，全年二期作平均所得約廿八萬元，稻農平均月所得九二○○元，遠不及外勞月薪二萬三一○○元，難怪年輕人不願意種田。

批市府取消再生稻補助

吳敏濟表示，十年來消費者物價指數大概漲了一成至一成二，稻農生產成本約漲二成至二成五，但水稻公糧收購價幾乎原地踏步，收購量也沒增加，稻農收入才會這麼低，反觀農委會卻鼓勵休耕或轉作，根本是不切實際的作法；而市府取消再生稻補助，稻農收入雪上加霜。

農業局︰鼓勵優質生產

農業局表示，稻作生產量逐年提高，目前政府鼓勵捨棄傳統追逐高產的做法，生產符合市場需求的優質稻米，並推動保價收購與直接給付雙軌制，給農民多一個領取給付、不繳公糧的選擇，不依賴政府的公糧稻穀保價收購制度，期望藉此提升農業競爭力。

此外，市府也推行非基因改造雜糧（大豆）契作計畫，解決公糧不收再生稻問題，補助資材包含種子、肥料每公頃二萬八九○○元；農委會也研議二期作轉作綠肥景觀作物，每公頃補助五萬五○○○元、地方政府補助五○○○元，透過多項措施增加稻農收入。

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