〈中部〉無現金校園 弘光科大推行動支付

2019-05-14

〔記者歐素美／台中報導〕行動支付已成消費趨勢！弘光科大率先全國各大學，同時導入悠遊卡與LINE Pay兩種支付系統，於今年三月起陸續與一卡通、悠遊卡公司合作，建置線上及線下行動支付系統，全力推動「無現金校園」，目前校內十二家美食業者已可同時提供「LINE Pay一卡通」及「悠遊卡付費」付款，未來師生在校的食衣住行都可使用行動支付。

弘光科大圖書資訊中心主任段翰文表示，教育部技職司去年九月召開全國大專資訊會議，鼓勵各校導入行動支付，校方馬上著手進行，與悠遊卡、LINE Pay一卡通業者接洽，同時與校內美食業者等溝通，校園行動支付於今年三月十一日正式上線，初期使用LINE Pay一卡通還可享有最高五十％的優惠，並可獲得LINE Points兩百點回饋。

四月十七日起，並可使用悠遊卡支付。為讓同學感受到支付的便利性，悠遊卡公司於五月十三日起並舉辦一個月消費五十元、現折五元的優惠活動，要讓使用者更有感覺。

LINE Pay一卡通行動支付上線後，黃姓學生說，到餐廳消費不必帶現金，拿手機就能付款，還可賺取點數，方便又划算。

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