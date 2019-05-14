〈中部〉台中購物節抽豪宅 票選要哪棟

2019-05-14

〔記者張菁雅／台中報導〕首屆「台中購物節」將在暑假登場，市府宣布將送出千萬精品豪宅，至於經費哪裡來？及如何選擇豪宅？市長盧秀燕十三日表示，經費將由不動產公會集資，不會花到市府預算；另外，市府初步構想是開放台中市建商報名提供房子，最後由全國民眾票選出喜歡的豪宅。

擬開放建商報名提供房子

台中購物節將在七月十日至八月十八日舉行，民眾消費滿五百元即可參加，獎項包括千萬精品豪宅、名車、總統套房住宿、電動機車等，由於大獎所費不貲，媒體關心市府要花多少錢？

市府經發局說明，市府用最小成本舉辦購物節，包括千萬豪宅在內的大獎、稅金，都不是市府預算，而是由不動產公會、飯店等業者集資提供，部分獎項則由市府購買。

盧秀燕也表示，由於市府沒有出資，若是由市府來挑豪宅，業者會覺得不公平，民眾也不見得喜歡。市府初步構想是開放建商報名，只要是台中建商、房子有千萬元價值，都可向都發局報名；市府將分兩階段甄選，第一階段先選出符合條件的房子，第二階段再由全國民眾票選，目前活動細節正在研擬中。

盧秀燕說，建商一個廣告通常要花上百萬、甚至千萬元，現在由不動產公會出面找建商集資購買豪宅，一家建商只要出幾十萬元，就可讓全國消費者透過線上巡禮及票選，認識入選的建案，進而達到宣傳效果。

消費滿五百元即可參加抽獎

對此，台中市大台中不動產開發公會理事長紀吉川表示，公會將配合市府，經費方面目前有兩個方向，找建商集資或舉辦活動來籌得款項，執行細節正在研議中，建商也會樂意提供房子做為台中購物節大獎。

另外，盧秀燕指出，自從市府宣布舉行首屆台中購物節後，店家詢問度很高，不少或未達到開立發票標準的小本經營者也想加入，市府同樣開放，只要向市府登記，店家可以得到QRcode認證序號，民眾消費滿五百元，刷QRcode就能參加抽獎。

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