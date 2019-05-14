〈中部〉《南投》埔里愛村橋鋼構便橋 週六開放

2019-05-14

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮愛村橋目前進行重建，涵管便道多次遇雨受損，縣府應地方要求，最近趕在汛期前，以四百五十萬元施設鋼構便橋，今起四天將封閉原有便道進行便橋引道銜接及鋪設柏油，預計十八日（週六）開放通行，提升愛蘭等四里居民雨季通行安全。

埔里鎮愛村橋前年因六○二水災一截橋面遭洪水沖毀，配合南港溪河川及堤防整治，地方爭取愛村橋拆除重建，工程預計今年十一月底完工，原本鋪設涵管便道供愛蘭、鐵山、房里、南村等四里居民通行，但涵管便道排水斷面及強度不足，橋樑施工期間已多次因短時間強降雨受損，交通中斷，居民不堪其擾，多次陳情縣府要求施設鋼構便橋。

南投縣府最近以四百五十萬元發包興建鋼構便橋，便橋基礎、橋面、欄杆均已完成，包商今日（十四日）起，將進行便橋與原本涵管便道的引道銜接工程及鋪設柏油，涵管便道將封閉四天，預計十八日（週六）鋼構便橋即可通行，之後便道將會拆除。

愛蘭里長陳文富指出，雖然距離愛村橋重建完工只剩半年，但面對災害最多的汛期，鋼構便橋能趕在汛期通車正是時候，讓周邊四里居民能在雨季安全通行。

愛村橋重建原訂今年十一月底完工，包商表示，先前積極趕工跨越溪流的橋面，進度超前約廿％，若後續無災害影響，應能提早一至二個月完工。

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