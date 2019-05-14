〈中部〉全國首例 彰縣新生兒染腸病毒併發重症

2019-05-14

〔記者張聰秋／彰化報導〕衛生福利部疾病管制署日前公布今年首例新生兒感染腸病毒併發重症確診個案，為彰化縣一名新生男嬰，出生後五天出現發燒症狀，經檢驗審查為腸病毒克沙奇B5型感染併發重症，所幸個案及時接受免疫球蛋白治療，症狀改善已出院返家。

出生後5天發燒 感染克沙奇B5型

彰化縣衛生局和社會處昨對此個案說明，提醒家長，新生兒腸病毒疫情，現在已沒有季節性，重症全年都會發生，且死亡率高，家長在早期治療及早期發現方面一定要配合醫師。

診所及時轉診醫學中心 現已出院

衛生局長葉彥伯表示，重症病患一定要早期使用免疫球蛋白，尤其在敗血症症狀出現的前二到三天，越早使用對降低死亡率的效果越有機會，縣內重症個案若為中低、低收入戶，免疫球蛋白費用將由縣府社會處補助。

衛生局長葉彥伯說，腸病毒主要感染途徑，一是媽媽感染後傳染給小孩子，另外就是小孩出生後，在小孩接觸的環境中感染腸病毒，這名全國首例個案是出生後的第五天開始有發燒症狀，媽媽本身沒有發燒感染症狀，研判應該是出生後，在環境中或與人接觸的情況下，感染腸病毒。

葉彥伯表示，男嬰發燒後，婦產科診所醫師察覺不對，馬上轉診醫學中心治療，及時給予免疫球蛋白治療，經治療後症狀改善，男嬰已出院返家。

因應該重症個案感染來源可能來自空間與人接觸的環境，衛生局即日起強化縣內設置產兒科醫療院所、產後護理之家的感控查核，同時提醒孕產婦勤洗手、注意個人衛生、避免出入人潮擁擠和空氣不流通的公共場所。

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