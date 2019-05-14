〈中部〉《南投》發展觀光 仁愛籲解除山地管制區

2019-05-14

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉多數地區仍屬山地經常管制區，按規定民眾仍須申請入山，衍生諸多爭議，仁愛警分局應警政署要求召開地方座談會，與會多數人士傾向解除管制區，符合現行部落發展觀光產業需求，但對於生態保育、土地開發 、治安維護等問題，仍須妥善管理。

鄉境多屬山地經常管制區 入山須申請

隨著原鄉部落交通改善與產業轉型，登山活動、部落觀光旅遊近幾年愈來愈受國人歡迎，但仁 愛鄉除了重要省、縣、鄉道兩側各五十公尺，以及清境農場、廬山溫泉、奧萬大、惠蓀林場、太魯閣國家公園，其餘都屬管制區，按「人民入出台灣地區山地管制區作業規定」須申請入山證，但目前民眾除攀登高山外，若只到一般部落，通常都不會申請，法令與現實環境有落差。

進入部落少申請入山證 法令落後現實

日前仁愛分局召開地方座談會，徵詢公所、鄉代會、林務局、太管處等單位，以及村長、社區協會代表們的意見。警方表示，二年前也曾舉行座談，除了國防軍事區、國家公園生態保護區等，與會多數支持解除管制，民眾常活動的部落周遭等同全面解禁。

部份代表憂解禁衝擊治安、生態保育

也有部分代表仍有疑慮，包括解除山地管制後部落治安維護、生態保育、土地開發等是否受到衝擊，衍生更多爭議，但支持開放者認為警方維護治安是持續性的工作，入山申請影響有限，至於生態保育、土地開發等問題各有相關法令規範，不受影響。警方表示，會將地方的意見呈報上級進一步研議。

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