〈中部〉嘉縣國小新生 下學年40校不到6人

2019-05-14

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣受少子化衝擊愈來愈明顯，一○八學年度不再有千人學校，全校學生數五十人（含）以下五十六所，占全縣一百廿四所國小近半數，有兩所分校新生數掛零，不超過五人者四十所，且不乏平地學校，縣府教育處正輔導迷你學校，如有必要，將研議裁併、轉型。

全縣最大小學不到千人

依縣府教育處統計，全縣各國小學生數逾千人的現僅大同國小一千○一人，不過，八月起的新學年將剩九百八十二人，原本近千人的民雄國小從九百九十四人減為九百一十一人、太保市南新國小從九百五十八人降至八百五十九人。

一○八學年度全校學生數不超過卅人者有廿四所，其中十一所非屬山區特偏學校；未逾四十人者十九所，也有十三所屬交通便利學校；不超過五十人的十三所，僅中興國小是山區學校，也就是未超過五十人的小型學校有卅六所已有轉型的需要。

縣府：推動老少共學因應

教育處長鄧進權說，少子化對嘉縣已是不可逆的趨勢，上個月邀請教授、專家與資深校長組成研究小組到各小型學校訪視，對學校發展提出具體建議，如果各種指標都對該校不利，不排除裁併，考量嘉縣人口老化全國第一，且比率愈來愈高，已推動老人共學規劃，如此一來，小學生人數雖少，但加進「老學生」，小校就有永續經營的必要性。

新學年新生掛零的有義竹國小頭竹分校、大南國小安靖分校，僅一人的有碧潭、太平、仁和、光華、大湖與豐山實驗學校，新生兩位的竹園、安和、太興與山美，都是班級學生數太少的學校，對此，鄧進權表示，嘉縣近年推動跨年級、混齡教學收到成效，超迷你學校學生的學習成績一樣出色。

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