〈中部〉機場發展計畫 副市長楊瓊瓔︰是暫緩非撤案

2019-05-14

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕退回台中國際機場整體發展計畫？綠營市議員江肇國等人十三日在議會質疑，盧拒絕以廉價航空基地為發展策略，恐讓高雄占盡先機，也延誤航太產業發展，讓台中自斷手腳；副市長楊瓊瓔表示，該案是暫緩而非撤案。

議員批盧︰自斷台中手腳

江肇國說，台中是中台灣重要的工具機、精密機械、蔬果、花卉等產品的產地，應將目前一年二百三十四萬人次、一萬公噸的貨運量逐步提升。但盧秀燕認為「台中國際機場二○三五年整體發展計畫」時間太長，也不滿以廉航基地為發展策略，非常外行。

江又說，廉航基地是短期策略，未來運量、運能提升後，當然會逐步調整，高雄市長韓國瑜也說要建設高屏國際機場做為低成本航空公司的基地，盧退回該計畫是「自斷台中手腳」，讓高雄占盡先機。

市議員周永鴻也說，台中國際機場在林佳龍市長時代已經成功爭取放寬宵禁、增加停機坪、增加旅客人次，奠下整體發展基礎，當航空器在台中過夜，勢必要在台中籌備各種備品，還包括後勤管理、維修與製造，有助航太產業發展。

江肇國、周永鴻、曾朝榮、張家銨、李天生議員強調，廉航是一種商業模式，不代表產業的廉價，爭取廉航入主，能讓台中國際機場共同發展產業，盧秀燕忽略在製造業裡頭相當龐大的航太產業，就是「逢龍必反」。

楊︰不只會發展航太產業

楊瓊瓔表示，上述計畫只是「暫緩」，絕對不是「撤案」，漢翔航空就在台中，台中不只會發展航太產業，更希望國機國造，機場包含門面、航廈，都要做整體性的規劃，新市府團隊會積極帶動台中發展，也藉此感謝曾為清泉崗機場努力的每一個人。

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