〈中部〉盧秀燕調降地價稅政見 藍綠議員促兌現

2019-05-14

〔記者黃鐘山／台中報導〕二○一六年地價稅調整，全台漲幅破三成，六都中又以中市調漲最高，民怨四起，藍綠議員十三日在議會指出，市長盧秀燕選前承諾要調降地價稅，要求兌現落實；副市長楊瓊瓔回應，會落實市民期待，地政局與地稅局正研議中。

民進黨議員張耀中、蕭隆澤、曾朝榮、李天生表示，二○一六年六都公告地價調漲，造成地價稅暴漲，台中市平均暴漲卅八．二五％，漲幅最大，前市長林佳龍為此付出政治代價—市府團隊輪替，換國民黨當家執政。

張耀中說，去年市長選舉期間，盧秀燕數次提出調降地價稅的政見，會「輕稅簡政」，依平均地權條例規定，公告地價二年調整一次，預定明年元旦新的公告地價將出爐，去年公告地價平均跌幅約六．三六％，地價稅也應向下調整。

民進黨議員指出，盧秀燕承諾要調降地價稅的選舉支票，應該兌現落實，減輕地主負擔；國民黨議員沈佑蓮、羅永珍也要求盧秀燕調降地價稅，下修公告地價，讓民眾了解新市府的努力。

楊瓊瓔表示，市府一定要做到「輕稅簡政」的政策目標，落實市民的期待，地政局的地價評議委員會專業處理，市民拭目以待；地稅局長沈政安說明，將與地政局密切配合，做好地價稅稅收影響評估，提供地政局做為調整公告地價參考。

對此，要求調降地價稅的民眾說，二○一六年公告地價調漲後，連動影響地價稅的驚人漲幅，這三年來負擔高額地價稅，但租金收入和景氣連動，未必年年都有好行情，不一定收到的租金支應管銷後，還有餘力可以繳納地價稅，希望政府能聽聽地主的心聲。

贊成守護土地正義的民眾則說，公告地價調升後，目前地價稅的課徵也未能反映交易市場的真實行情，每每看到土地標售創新高的新聞，就覺得政府說的「土地正義」只是口號，何況漲幅並不是齊頭式，有些區域的公告地價不增反減，土地價格沒漲到算是另類受災戶，難道可以主張地價稅免徵，或者請政府補償嗎？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/