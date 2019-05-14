〈中部〉《南投》九九峰飛氦氣球？ 民批：太燒錢

2019-05-14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府開發九九峰有新構想！縣長林明溱訪問中國江蘇天目湖，從該湖區的載客氦氣球獲得靈感，昨在縣務會議中，要求觀光處進行九九峰設氦氣球的評估、規劃，若可行即可規劃，讓遊客搭乘鳥瞰九九峰美景。對此，地方意見兩極，在地里民認為只要安全無慮，贊成施設，很多縣民則認為太燒錢，不如用來改善交通。

林明溱中國取經 要求觀光處評估

剛從中國江蘇省溧陽市參加姊妹湖產業協作年會返國，林明溱認為天目湖氦氣球很值得九九峰園區發展參考。林明溱表示，九九峰風景秀麗，目前除了用空拍機，沒有任何方式可鳥瞰九九峰，若在當地設氦氣球，一次可供十五人以上搭乘，上升到一百五十公尺高空，可飽覽九九峰的美景。氦氣球環保又安全，上升下降皆透過機器控制鋼索，造價約五千萬元，使用年限長達十年，相信一定能為南投帶來許多觀光人潮。

造價約5千萬元 盼帶動園區觀光

林明溱也說，九九峰未來將朝複合式園區發展，規劃植物園區、露營區、步道、恐龍園區等，讓園區更豐富。

天目湖的氦氣球直徑約廿三公尺，需要一處直升機停機坪大小的空地，縣府觀光處將針對九九峰山谷地形的風向是否適合、台灣有無相關業者等問題進行評估、了解。

設停機坪須勘察地質 還須考量電塔

對於縣長林明溱希望在九九峰設氦氣球的構想，很多非平林里的民眾認為，五千萬元設氦氣球太浪費錢，不如拿來改善交通，讓交通運輸更便捷，方便遊客前往。前平林社區理事長石登財則說，九九峰從廿多年前規劃至今都沒有進展，若能從設氦氣球做起，就能帶動平林地方的觀光發展。

前草屯鎮代陳國大也說，設氦氣球若能帶給地方商機，的確可作為規劃選項，惟九九峰岩層是礫石層，加上九二一地震後土壤產生液化過，設置地點要打樁就要勘察地質。加上九九峰有很多高壓電塔，都要列入考量。

據了解，縣府規劃的九九峰園區是位在平林里，昔日中央要闢為「國家藝術村」的基地，而屬於南投林管處管轄的「九九峰自然保留區」則在雙冬里。

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