〈南部〉週記當小說寫 高中生3年完成16萬字

2019-05-13

〔記者劉婉君／台南報導〕把週記當成小說寫、傳統流水帳成了穿越時空的奇幻故事！光華高中多媒體設計科三年級王芊文，三年完成十六萬字的長篇小說，畢業專題並與同學一起以自創小說為題材，出書、設計資料夾等周邊商品。現在她已展開第二部小說的創作，她說：「我想要寫出可以讓大家看了開心的作品。」

創作出第一部長篇小說祈願鎖

高中每兩週寫一次的週記，王芊文發揮天馬行空想像力，創作出第一部長篇小說「祈願鎖」。她在國中時，因姊姊借她一本武俠小說而愛上小說；高一時，取得導師陳燕裕的許可，開始在週記上寫小說。

王芊文每一次約交四百字內容，故事主角設定為喜歡滑手機的高中男生，穿越時空到了一個她虛構出來的年代，為了解救可以改變命運的神，冒險奮鬥尋找天下至寶的奇幻故事。她說，希望藉由故事告訴大家，珍貴的寶物不是金錢，而是人與人之間的感情，要珍惜身邊的人，愛要說出口。

導師陳燕裕則表示，第一次看到王芊文寫在週記上的作品時，覺得非常訝異，原本以為只會持續幾篇，沒想到竟一寫就是三年，每次交完週記不久，王芊文總會追著她要週記本，迫不及待想要繼續下一段寫作，因見其文筆不錯且思路清楚，高一時，全班同學就曾以這部「在週記上連載的小說」為題，為故事設計展場，三年後，畢業專題再以已經完成的小說為主題，印書及設計周邊商品，師生反應都相當不錯。

修辭或文章架構 也因此進步

王芊文說，為了創作，常會閱讀他人的作品，不論是修辭或文章的架構都因此進步，以前國文作文考試只能拿到四級分，現在可以達到五、六級分。後續她將把作品投稿至出版社，大學則希望就讀視覺傳達系，除將繼續創作小說，未來也想將文字與設計結合，設計出更具有生命力的作品。

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