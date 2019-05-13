〈南部〉館長批捐款沒感謝狀 高雄市府：已寄出

2019-05-13

〔記者方志賢／高雄報導〕「館長」陳之漢近日直播猛批高雄市長韓國瑜，前晚還提及當初非常挺韓，甚至捐款五十萬元給高雄市政府，卻連一張感謝狀都沒收到。高雄市府社會局昨表示，因捐款收據與感謝狀單位名稱不同，經確認後，感謝狀已於本月十日寄出，今、明天應可收到。

對於「館長」陳之漢指捐五十萬挺韓國瑜，卻「連感謝狀都沒有」，市府社會局表示，陳之漢三月廿五日及四月二日分別透過經紀公司捐款共五十萬元。

社會局說，向該經紀公司了解該筆捐款欲指定做為何項福利，該經紀公司於四月廿二日回覆捐款指定用於兒少福利，社會局開立收據並寄出，該公司回覆四月卅日收據已收到。

社會局說，另感謝狀確認感謝單位名稱是陳之漢後，亦已於五月十日寄出，社會局感謝陳對高雄兒少福利的重視與支持。

館長前晚直播表示，去年大選前後，他因不少發言挺國民黨，導致在網路上遭到不少民進黨支持者抵制，甚至連健身房生意都受影響，在韓國瑜當選後，他以個人名義花了五、六萬買花籃，並捐了五十萬給高雄市政府，但至今一張感謝狀都沒收到，並酸韓高雄市政府這麼大，連一張A4紙的感謝狀都做不出來，五十萬買不到一張紙。

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