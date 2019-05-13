〈南部〉上海包機首航澎湖 護國神犬未現身

2019-05-13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉競選承諾，上任前二度造訪中國，力促郵輪彎靠澎湖、中國包機直航，繼雙子星郵輪抵澎後，昨日中國吉祥航空由上海台辦主任李文輝領軍首航澎湖，但可惜是護國神犬檢疫犬再度匿蹤，防疫把關令人擔憂。

地方憂成為非洲豬瘟防疫漏洞

昨日中國吉祥航空由上海浦東出發，搭載一百五十名旅客，以三天二夜澎進台出方式，直飛澎湖馬公機場，另由澎湖馬公機場搭載以台進澎出的一百五十名旅客離澎。澎湖機場為歡迎中國上海吉祥航空首航澎湖，還出動消防車噴水禮迎賓，澎湖縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、無黨團結聯盟主席林炳坤、副議長陳雙全等人都到場迎接。

另外為歡迎上海澎湖首航旅客嘉賓，澎湖縣政府於澎湖機場舉辦迎賓活動，並致贈每位旅客一份精美且具澎湖特色伴手禮；昨日澎湖國際海上花火節配合母親節，加場演出二場無人機精彩表演，迎接遠道而來的貴客。但澎湖縣政府積極推動兩岸觀光交流，爭取多時的護國神犬依然未現身，令外界擔憂成為非洲豬瘟防疫漏洞。

防檢局：不定期航班 無法支援

農委會動植物防疫檢疫局台中分局澎湖檢疫站表示，檢疫防疫在台灣各大機場，都是以Ｘ光機與人工為主，檢疫犬僅為輔助與宣導，也不是每班都出動，或每個人都排隊給檢疫犬聞，澎湖因屬不定期航班，不論郵輪或航空器提出時程過短，所以無法支援。但防檢局說法立即被打臉，澎湖縣長賴峰偉今年一月二十五日澎湖非洲豬瘟演練，就曾向台中分局副分局長洪宗林建議，爭取檢疫犬常駐，或由防檢局支援技術，台灣離島第一支警犬隊派出人員與犬隻受訓，而非臨時申請。

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