〈南部〉台東下月修樹研習 鐵馬道路樹先被理光頭

2019-05-13

〔記者黃明堂／台東報導〕路樹被理平頭的爭議不斷，台東縣政府建設處預計下個月要辦研習，請專家教縣府及公所承辦人修樹。不料，台東市鐵馬道部分路段路樹最近卻被建設處「理光頭」。

行道樹被理光頭的景象屢見不鮮，甚至一鋸下去，只留主幹，常有護樹團體及民眾批判，縣府建設處長吳慶榮上週在縣議會說明，將在六月辦路樹栽種維護研習，請台東專科學校的園藝科老師授課，教縣府及鄉鎮市公所業務承辦人正確的選樹、修剪方法。

不過，縣府建設處施作維護的鐵馬道，最近被民眾發現多處路段的路樹只剩主幹及次主幹，其餘都被削平了。

民眾嘆 天氣熱正需樹蔭遮陽

部分修樹路段因施工正封閉中，但部分路段仍供通行，運動的民眾說，天氣這麼熱，是鐵馬道最需要樹蔭遮陽的時候，怎會選在此時把樹理光頭？

縣府：讓樹下花旗木有陽光照射

建設處的說法是，因樹蔭太茂密，為了讓樹蔭下的花旗木成長，所以趁施工封閉期間修樹，讓花旗木有足夠陽光照射。

議員將推自治條例 規範修樹

議員林威志說，理光頭的修樹手法，不夠專業，縣府應叮嚀包商遵循一定工法，他也將比照台北市推動自治管理條例，規範路樹的修剪之道。

另外，包括副議長林琮翰、縣議員鄭崗山、楊清順等人也要求慎選行道樹的樹種，避免葉落滿地、樹根破壞路面甚至侵入住家、下水道內。

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