〈南部〉「屏東好貼薪」滿月 139人通過申請

2019-05-13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣人口不斷下滑，上月底已降至八十二萬兩千七百多人，較去年同期少了六千餘人，屏東縣政府為此祭出多項移居方案，其中「屏東好貼薪」政策，符合資格者每月政府貼薪五千元、可申請一年，今年有六百個名額，政策推出一個月已有一百三十九人通過申請。

鼓勵移居就業 每月貼薪5千元

屏縣勞工處表示，申請好貼薪的青年中，有特別從新竹請調回屏東的科技人，也有為了返鄉照顧年邁父母的北漂青年，受到政策鼓勵決定返鄉，多數青年朋友認為，在屏東生活消費較低，可以和家人共享天倫之樂，存錢也比在外地打拚容易，在屏東縣府協助下，在家鄉安居樂業不再遙不可及。

「屏東好貼薪」追溯自今年一月一日起，戶籍遷移至屏東並於屏東就業者，或戶籍在屏東從外地返鄉工作者，工作滿六個月及十二個月，得申請共六萬元穩定就業獎助金，今年度提供六百個名額，政策推出一個月，已有一百三十九人通過申請。

短期遷入人口漸增 且外移趨緩

屏東縣人口今年一月份遷入有兩千兩百三十人、遷出兩千七百三十七人，今年四月遷入兩千五百八十七人、遷出兩千八百零四人，短期觀察屏東遷入人口呈增加且外移趨緩。

勞工處指出，除了貼薪政策，縣府也提出「青創好夥伴」、「縣府挺起家」等，針對創業青年、農業研發創意等提供相關課程、創業空間及貸款，另外也與農業金庫合作，推出購屋貸款成數最高百分之八十五方案，並有加碼購屋裝潢和添購家電最高一百萬元的貸款申請，相關政策會不斷檢討，希望吸引人口進駐。

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