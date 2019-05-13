〈台北都會〉文資法早修法 北市導覽牌「史蹟」錯譯「古蹟」

2019-05-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府於市區設「導覽地圖牌」，幫助觀光客輕鬆遊台北，但文資團體認為，導覽牌上的「Historic Site」被市府錯譯為「古蹟」，而非文資法所稱的「史蹟」。觀傳局長劉奕霆昨回應，翻譯也要顧及一般觀光客是否了解，會再跟中央及各機關討論，是否統一修正，若要處理，應該暫時會用貼紙處理；文資團體反批，「文資法」修法都三年了，柯市府卻自創定義，還拿觀光客來說嘴開脫，只會令人質疑不懂裝懂。

Historic Site專指史蹟 卻譯古蹟

台北文資守護聯盟成員郁良溎昨在臉書放上一張「導覽地圖牌」的照片指出，「文資法」修法後，「Historic Site」專指「史蹟」，而「古蹟」的英文則為「Monument」。

劉奕霆︰會再討論是否統一修正

對此，劉奕霆表示，會跟中央及各機關討論，在「文資法」修法後，是不是需要調整；專有名詞翻譯的正確度是需要的，但也要讓一般觀光客可以理解，將會站在尊重專業的角度，討論是否統一修正。

文資團體︰下方LOGO 觀傳局去年才提

郁良溎對此回應，觀光導覽牌下方的「Undiscovered Taipei 」LOGO，是觀傳局在二○一八年才提出的新口號，而「文資法」自二○一六年修法至今都三年了，北市府不可能不知道規範，不但沒依據全國標準，還自創定義、推到觀光客身上，只會讓人質疑柯市府不懂裝懂。他說，「文資法」修法後，特別加入要推廣文化資產教育，導覽牌是最直接的社會教育，地方政府更新指標時就應檢討，而不是亂搞！

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