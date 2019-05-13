〈台北都會〉北市306棟老校舍待補強 僅13棟送文資鑑定

2019-05-13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕上月花蓮一場強震，震出全台老舊建物問題，現行「文資法」規定，超過五十年的公有建物，須經過文資鑑定後，才能改建或處分；但台北市議員王鴻薇發現，台北市有逾三百棟五十年以上校舍，補強、重建刻不容緩，教育局卻編列長達十年改建計畫，目前也僅提送其中十三棟進行文資鑑定，質疑教育局根本置學童安全於不顧，要求教育局應與文化局合作，將所有校舍一次性評估完成。

逾50年 須送文資鑑定才能處分

王鴻薇指出，台北市校舍共有一五四七棟，其中屋齡超過五十年的校舍就有三○六棟，約占五分之一；誇張的是，不少老校舍已逾十年未進行耐震評估，以市立中山國小為例，該校的大智樓、大勇樓屋齡已達八十四年，但上次進行耐震評估的時間卻是二○○六年。

「文資法」規定，公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾五十年者，所有或管理機關（構）於處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估。

議員要求一次性評估完成

王鴻薇質疑，目前三○六棟老舊校舍中，扣除已有拆除及重建計畫的五十二棟，尚有二五四棟，卻只有十三棟校舍因為有修繕或改建需求，提送文化資產價值評估，約只占所有老校舍的五％。

她強調，老舊校舍應儘速改建，教育局、學校不要做校舍更新的「釘子戶」，教育局應與文化局合作，將校舍一次性送交文資價值評估，以免出現地震後校舍受損，校方卻無權修繕的「空窗期」，同時也應建立SOP，以十年為週期，定期對校舍進行耐震評估。

教育局︰將與文化局討論

教育局對此表示，因文資審議進度掌握在文化局手上，教育局只能將逼近年限的校舍列冊送交文化局，還須進一步討論怎麼進行；文化局說，將和教育局會商，依整建的急迫性，排定評估順序。

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