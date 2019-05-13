〈台北都會〉陶博館展「美濃燒」 呈現日式擺盤

2019-05-13

〔記者邱書昱／新北報導〕四季更迭，餐具也要換季！新北市鶯歌陶瓷博物館舉辦「日本．瑞浪─美麗的深山餐具」展覽，展出日本岐阜縣瑞浪市、「美濃燒」產地之一的十一組作品，體驗日本人講究食物與擺盤的關係，這項展覽到五月十五日止，想參觀的民眾要把握機會。

知名的「美濃燒」，是指日本岐阜縣土岐市、多治見市、瑞浪市、可兒市等地生產的陶瓷器的統稱，當地黏土豐富，因此成為陶瓷產地，這次展出的十一組作品，主題分別為「四季和生活」、「對新技術的挑戰」及與設計師合作開發的作品等，其中《櫻花滿開》、《淺淺的線》、《摺痕》分別代表春、夏與秋冬季的餐具組，春天使用佈滿櫻花浮雕的盤子，裝壽司的用淺盤，湯碗設計成深圓形。

拿護照集滿貼紙 可換「褐呷碗」

另外，陶博館正在展出「陶瓷器皿與文化的日常」，與雙北十五間特色展館合作，即日起到陶博館服務台回答三個展覽的問題，即可獲得限量五百本的「巷遊於藝，陶瓷護照」，憑護照到指定店家走訪、集滿十四張貼紙，可免費兌換「褐呷碗（好吃碗）」，限量二百個。

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