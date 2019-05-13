〈台北都會〉子女奉茶 單親家長感動

2019-05-13

〔記者陳心瑜／新北報導〕昨天是溫馨的母親節，許多父兼母職的「企鵝爸」或母代父職的「袋鼠媽」更是辛苦，新北市社會局和新北市婦幼發展協會合辦「企鵝爸、袋鼠媽圓夢感恩」活動，邀請五十三個單親家庭參加，安排子女奉茶、拓印壁畫等，許多單親媽媽、爸爸感動得熱淚盈眶，氣氛溫馨。

新北市婦幼發展協會秘書長呂慧驕表示，單親家庭的家長心力負擔，比一般家庭的父母更吃重，協會贈送蜂蜜蛋糕和圓夢獎金打氣；社會局表示，許多單親爸爸或媽媽可能礙於自尊心，遇到困難默默煎熬，不擅對外求助，已委託婦幼發展協會辦理單親爸媽關懷專線0800-581-958，提供情緒支持、育兒指導、醫療衛生、親職教育等，志工也媒合社會福利資源，做單親家庭的後盾。

三十七歲的謝姓單親爸爸說，三年前和妻子離異，為了照顧當時未滿一歲的女兒，他選擇機動性較高的電話行銷工作，女兒目前上幼兒園，他下班就趕緊接女兒回家，蠟燭兩頭燒。

昨帶著三個女兒參加的黃媽媽，由十三歲的大女兒，姊代母職照顧二妹，黃媽媽專心照顧有發展遲緩的么女，妹妹在活動中緊緊擁抱大姊，令人動容，當女兒走過障礙趨前奉茶時，黃媽媽深情擁抱女兒，感動得潸然淚下。

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