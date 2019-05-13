〈台北都會〉基隆72歲自立書店 獲文化部補助358萬

2019-05-13

〔記者俞肇福／基隆報導〕文化部啟動「私有老建築保存再生計畫」保存私有的老建築，基隆市共有八案，繼仙洞陳醫院與海之丘兩案通過申請後，文化部又通過義二路的「自立書店」和南榮路的「梅英居」兩件申請案；「自立書店」是台灣最早販售中文書籍的書店，獲得近三五八萬元補助，「梅英居」也獲得近一五三萬元補助。

老建築保存再生 申請案過關

基隆市政府文化局副局長李添慶指出，「自立書店」是許多老基隆人的記憶，祖籍福建漳州，一九一八年出生的書店創辦人、一○一歲的人瑞陳上惠回憶說，一九四五年隨部隊來台後於基隆港下船，當時的基隆港繁華又熱鬧，他有感於日本人撤離台灣後，市面上仍少有中文書流通，他在一九四七年四月四日於義二路開設自立書店，透過船員協助，與上海出版社洽談引進中文書籍，是二戰結束後，台灣最早販售中文書籍的書店。

台灣最早販賣中文書籍書店

歷經七十二年，「自立書店」目前由下一代接手經營，家族成員對書店建物有深厚感情，適逢文化部辦理私有老建築保存再生計畫，陳上惠的子女說，樂見老書店獲得妥善維護保存。

老屋再生 梅英居也獲153萬元

李添慶表示，「梅英居」的原屋主叫「梅英」，鄰里們都記得她，後來的屋主陳小姐就稱這間房子為「梅英居」，老屋建於一九四八年，洗石子的立面裝飾有幾何風格圖樣和馬賽克磁磚，門前的小廣場栽種茶花樹，沿著山勢紋理興建是基隆建築的特色；獲得近一五三萬元補助，在老屋修復後，未來規劃設立陶藝工作室，希望成為以陶會友、文化交流的夢想基地。

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