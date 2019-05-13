〈北部〉美崙溪左岸道路斷點 花蓮議員促打通

2019-05-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮美崙溪左岸堤防在花蓮市靠近中正橋附近，有一段近三百公尺堤防沒有防汛道路，花蓮縣議員張美慧發現是因軍事基地阻隔，導致道路規劃停滯廿多年，她透過立委蕭美琴，邀集縣府、軍方代表昨天會勘，希望能打通美崙溪左岸防汛道路「最後一哩路」，讓民眾可更親近美崙溪休憩空間。

張美慧說，美崙溪是市區心臟地帶，有人稱為母親之河，但目前中山橋至尚志橋間的左岸，仍有二百八十公尺道路斷點，因涉及河川治理線、防汛道路規劃及面臨軍方辦公廳舍須代拆代建等問題，讓此路段停滯廿多年無法打通，希望縣府能積極打通，符合防災防洪需求。

縣府建設處技正林建宏指出，將針對道路斷點所屬區域進行都市計畫通盤檢討及個案變更，協調劃設出最不影響河川景觀，也對軍方地上建物、居民影響最小的都市計畫線和河川用地線，再規劃後續工程施作及經費申請，提供花蓮市民更完整的美崙溪沿岸道路。

國防部軍備工程營產中心中部工營處組長李長峻說，必須等河川局河川治理線、縣府都市計畫道路變更確認後，再由軍方房舍權責單位，陸軍花東防衛指揮部與縣府建設處進行工程協調檢討，軍方也會全力配合相關施作，但配合河川線拆除建物的代拆代建費用需要縣府幫忙。

立委蕭美琴服務處執行長陳志強說，在各方均有共識的前提下，目前最大進度壓力在於支應軍方的房舍拆除及覓地重建費用，也就是代拆代建費用，但如果軍方須拆除的建物是幾乎閒置，建議應重新評估是否需要再編列高額經費重建，不被經費壓力卡關，將是打通美崙溪左岸斷點的關鍵。

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