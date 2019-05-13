〈北部〉受邀義大利演出 頭份建國國小「愁」旅費

2019-05-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市建國國小合唱團參加全國學生音樂比賽、師生鄉土歌謠比賽，拿下三項特優佳績，更獲邀參加義大利洛雷托聖樂節活動演出，為亞洲唯一受邀隊伍，全校師生都與有榮焉，但出國經費約四百餘萬讓校方吃不消，除積極尋求公部門補助，也盼民間企業伸出援手，讓台灣天籟之音飄揚國際。

成立近卅年的建國國小合唱團，連年參加各項音樂比賽都傳捷報，成員包括閩客族群、原住民、新住民，校方也積極招募各語言師資，使得合唱團今年在同聲合唱、客語、東南亞語全國賽皆拿下特優。

小朋友的天籟美聲獲得國際三大聖樂節之一的義大利洛雷托聖樂節邀請演出，五天內演出八場，共十五首曲目，除宗教類型的樂曲，也會演唱傳統客家民謠。

校長曾煥淦表示，此次經評估約需四百多萬，正積極向行政院內政部、教育部及苗栗縣政府爭取補助，但目前募資不到三分之一，希望民間單位能慷慨解囊，讓孩子們無後顧之憂為國爭光。

此外，合唱團十八日將在苗北藝文中心舉辦音樂成果發表會，歡迎家長們及社區民眾至校方警衛室索票入場；也盼赴義之旅能順利成行，用音樂讓國際聽見台灣客家文化及鄉土歌謠之美。

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