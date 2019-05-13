〈北部〉牛欄河常污染 關西公所擬告桃市府

2019-05-13

〔記者黃美珠、魏瑾筠／關西、桃園綜合報導〕新竹縣關西鎮牛欄河常遭汙染，鎮長劉德樑不滿禍源來自上游桃園市，近期將委託律師以關西鎮公所名義控告桃園市政府怠忽職守，希望徹底解決此一問題。

桃市環局︰多次檢測未發現異常

桃園市政府環保局表示，此案是雙方認知落差，新竹縣關西居民認為有泡泡就是污染，但當日桃園市環保局稽查員會同陳情人，稽查發現溪水上方的泡沫與一般工業廢水含有高濃度陰離子界面活性劑有別。且自去年六月一日起迄今，桃園市環保局會同新竹縣環保局人員，每月定期至牛欄河流域縣市交界處（水蒼橋）進行採水檢測，至今年四月止，共採樣十一次，都未發現水質有異常情形。

另方面，針對牛欄河上游列管事業也進行包括採水送驗的專案稽查，桃園市環保局統計至今年四月止，共稽查一五八家次，告發處分十一家次，並無關西鎮長劉德樑指稱桃園市環保局長期對於牛欄河上游污染稽查不力情事。

牛欄河九日下午再度出現魚蝦暴斃，新竹縣環保局追蹤發現污染源又是來自桃園市，但是桃園市環保局的調查報告卻指稱現場只有「五隻」死魚，河道落差處才有白色泡沫，十公尺後就完全消散，未發現水質異常，研判是溫差變化較大造成魚蝦死亡，惹怒關西鄉親。

劉德樑為此與代表會主席詹玉珠、關西鎮環境守護協會、鄉土協會向桃園市議員劉熒隆、詹江村陳情，指控桃園市環保局稽查不力，拿老舊檢測器材檢測水樣，唬弄關西鄉親與桃園市議員；詹江村對於桃園出現污染，三番兩次傷害下游關西牛欄河，向關西人致歉。

劉德樑認為這樣下去不是辦法，決定近日委託律師控告桃園市府怠忽職守，促其正視。

新竹縣關西鎮環境守護協會表示，到場拍照發現，牛欄河魚屍大大小小，絕對不只五隻，白色泡沫從桃園市龍潭區一路往關西鎮牛欄河橋綿延，長達一點二公里。

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