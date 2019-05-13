〈北部〉「頭份四月八」千人宴 客家美食迎遊子

2019-05-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕傳承近百年的客家文化盛事「頭份四月八」前晚熱鬧踩街揭開序幕，眾所期待的「千人宴」則於昨晚在苗栗縣頭份市公所前廣場席開百桌，由於今年四月八適逢母親節，頭份市長羅雪珠也以媽媽心情歡迎遊子歸鄉，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮等人也到場與千人共嘗客家傳統美食共慶四月八、歡度母親節。

適逢母親節 舞台演出溫馨

羅雪珠表示，今年四月八恰逢母親節，為讓今年節慶更添溫馨氣氛，特精心挑選客家土雞、炆筍乾、芹菜炒豆皮、薑絲大腸等十一道古早客家味，還以在地青年使用在地黑豆製作的獨特戚風蛋糕，讓大家一同歡慶四月八及母親節、遊子歸鄉共享天倫樂。

除了辦桌菜色和往年不同之外，今年舞台演出更融合母親節的元素與主題，邀請客家小公主鍾依芹，演唱四月八主題曲「轉到戲棚下」，還邀請客家歌手程美蘭，演唱客家知名山歌「渡子歌」，唱出客家媽媽含辛茹苦，把孩子扶養長大的辛酸，讓台下許多媽媽紅了眼眶。

緣起花燈對抗賽 延續傳統

昨晚千人宴登場，各家庭團聚品嘗美食，許多遊子歸鄉重溫道地客家傳統文化，並準備蛋糕及鮮花向親愛的媽媽送上滿滿的祝福，讓今年的頭份四月八，更增添濃濃溫馨團圓氣氛。

每年農曆四月八日緣起早年農業社會，頭份市永貞宮媽祖出巡遶境，各方陣頭、香燈腳匯集頭份，再加上地方仕紳的花燈對抗賽，更讓市區街頭熱鬧非凡，家戶一連數天端出客家菜餚，宴請來自各地的遊客及歸鄉遊子，也成為老頭份人的珍貴回憶。

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