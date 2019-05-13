〈北部〉83歲新竹專賣局 可望修復活化

2019-05-13

〔記者洪美秀／竹市報導〕前新竹市文化局長廖志堅接任台灣菸酒公司副總經理後，日前與新竹市長林智堅會勘位在新竹市區的市定古蹟新竹專賣局，認為長期未開放實在可惜，將啟動修復活化計畫，開放全民共享，希望打造如台北松菸藝文場域或埔里酒廠觀光據點。

擬打造有如台北松菸或埔里酒廠

林智堅表示，新竹專賣局一九三六年落成，已八十三歲，建築具特色，目前僅供台酒公司新竹營業所辦公，未對外開放，極具活化再利用的潛力。

林智堅說，新竹專賣局位在舊城區，鄰近新竹火車站、迎曦東門城、州圖書館、新竹市役所、新竹州廳及辛志平校長故居，是重要文化資產 ，也是市民的共同記憶，市府會全力協助促成活化再利用。

新竹市文化局表示，新竹專賣局即日治時期的「臺灣總督府專賣局新竹支局」，設計者是總督府專賣局的建築技師梅澤捨次郎，受現代主義影響，強調水平線條，去除不必要的裝飾，立面開窗以長形方窗為主，配合水平線條的洗石子雨庇、窗臺，極具現代主義建築特色。

二號倉庫將爭取登錄為歷史建築

廖志堅說，新竹專賣局本體是市定古蹟，一號倉庫也被登錄為歷史建築，但二號倉庫還未被登錄，將協請新竹市文化局邀文資委員會再會勘、審查，未來將整體規劃，提出修復活化計畫，打造如台北松菸藝文場域或埔里酒廠觀光據點。

米粉寮公園也獲國防部同意釋地

此外，新竹市南勢地區是新竹米粉重鎮，但缺乏大型公共設施，市府年底將完成客雅溪五公里環河水岸生態步道，多功能的南勢社會福利會館也將在下半年完工，最近並獲國防部同意釋出延平路與成功路口零點八公頃的營區閒置土地，規劃活化為「米粉寮公園」。

林智堅表示，未來米粉寮公園會種植大型喬木綠美化、設置共融式兒童遊具，米粉節活動也可以在此舉辦。

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