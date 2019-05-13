〈北部〉龍潭龍舟點睛 149隊拚159萬獎金

2019-05-13

〔記者李容萍／龍潭報導〕龍潭大池有百年歷史的端午龍舟賽及歸鄉文化節，被客委會列為客庄十二大節慶之一，市長鄭文燦、客委會副主委楊長鎮昨在南天宮廣場為龍舟點睛祈福，宣布系列活動將於六月展開。

其中，六月七日至九日登場的市長盃龍舟賽，有一四九隊報名力拚一五九萬元總獎金（龍王獎金獨得十五萬元），另有水上高樁獅王爭霸賽、Hakka音樂會、光雕展演、在地農特產品展售會及美食文化遊園區、包粽比賽、在地文化景點巡禮等特色活動。

鄭文燦表示，龍潭大池划龍舟傳統從日治大正四年開始，延續至今已經逾百年，今年賽事分公開女子、公開男子、里別、區別、學生男子、機關、國中男、國中女等組，賽事期間白天在大池龍舟賽初賽、複賽及總冠軍決賽，邀請職棒桃猿隊所屬LamiGirls參加龍舟表演賽；晚間於南天宮投放光雕，搭配聲光及音樂營造不同的龍潭大池氛圍。

鄭文燦說，市府改造龍潭大池周邊環境，興建遊客中心、環湖道路、水上劇場等，水岸改造及吊橋重建工程，透過四方林礫間等水質淨化工程，提高龍潭大池換水量，最高目標一天達廿萬噸，提高活水率，恢復乾淨水質，龍潭區公所及交通局正研議設置大型停車場，方便遊客節慶期間的停車。

客家事務局長何明光、龍潭區長胡星輝歡迎各地遊客端午連假前來龍潭，賞龍舟、看表演、享受美食、感受客家風情。

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