〈北部〉桃園「媽媽桃」產量減半 遲發災損有救助

2019-05-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕復興區「媽媽桃」因受一至二月乾旱及暖冬影響開花，造成結實率偏低，市府四月起展開天然災害災情認定及受理救助申請，因仍有遲發性災情，市府農業局及復興區公所日前補行勘災，希望能減輕農民損失。農業局表示，今年媽媽桃減產嚴重，收成僅達去年半數，復興區公所已完成復勘認定，將儘速向農委會申撥災害救助金。

價格未大漲 預購將售罄

農業局表示，「媽媽桃」已進入產季，雖受氣候影響產量，但價格並未因此大漲，呼籲民眾要把握機會嘗鮮果粒碩大的「媽媽桃」，目前預購品項即將售罄，民眾可儘早至「媽媽桃」臉書粉絲專頁及官網訂購，以免向隅。

農業局指出，今年有卅四戶媽媽桃果農提出約達七公頃的農損，經完成復勘認定，共有廿八戶、三．六二二公頃可獲補助，依每公頃補助九萬元標準，總計補助三十二萬五九八○元。

農業局表示，農民靠天吃飯非常辛苦，往年桃樹開花及著果繁盛，農民可疏果挑選優良果粒套袋保留，但今年著果率差，農民無從疏果，將著實果粒全數套袋，在未經淘汰疏果情況下，樹體因年初受乾旱暖冬影響生育，造成樹勢整體變差，又產生遲發性災情，如落果、畸果等情形。

農業局說，四月進行現地勘查作業後，陸續又接獲農民反映有落果、畸果，經會同農糧署、農改場與公所等勘查認定是遲發性災情，因此再補行勘災。

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