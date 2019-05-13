〈北部〉（桃園）違停亂象 經國轉運站籌增汽機車格

2019-05-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕經國轉運站已啟用一週，雖然轉運站二樓設有一八○個機車停車格，但面對每日三三○個班次帶來的人流量，停車空間顯然不足，現場常見逾百輛機車違停在人行道上，幾乎包圍了整個轉運站，情況相當嚴重。對此，市府交通局表示，會分別在轉運站周邊及經國重劃區內的廣停用地設置機車停車格及汽車停車場，解決民眾停車需求並改善違停亂象。

現有車位不夠 人行道停滿機車

為了紓解南崁交流道周邊擁擠的交通，市府在桃園區經國路、幸福路口興建經國轉運站，將原先停靠在南崁周邊道路的四家國道客運、六條路線集中停靠轉運，然而，轉運站從六日啟用一星期，交通局發現轉運站二樓的免費機車停車場不敷使用，晚到者根本沒有車位，加上附近沒有其他停車空間，許多騎機車前來搭乘國道客運的民眾，就直接將機車停在轉運站前的人行道上，形成違停亂象。

來自台南的陳先生表示，他因工作的關係住在南崁，原先只要走路就可以到車站搭國道客運返家，現在得騎車或坐車到轉運站，但搭車不方便就算了，如果騎車前來根本沒地方停車，有時只能請朋友幫忙搭載，也無奈自己如果違停，不是因為不想守法，而是根本沒有足夠的停車格可停；來自台中的吳小姐也說，看到大家都把機車停在人行道上，所以也跟著停放，更抱怨轉運站人流龐大，卻只有一八○個機車停車格，根本不夠用，認為桃園市府並沒有完善規劃，建議乾脆直接在人行道劃設停車格，方便停車，免得被警察開單告發。

將設路邊機車格與汽車停車場

對此，交通局停車管理工程科長魏光譽表示，廣設停車格是市府既定交通政策，今天將前往現場勘查並規劃周邊的路邊機車停車格位；交通局另也正與養護工程處協調，打算將位在經國重劃區內（經國一路及經國二路間）、占地五二八○平方公尺的廣場兼停車場用地，設置為約可停一五○輛小客車的汽車停車場，預計兩個月可以完成停車場闢建。

對於民眾建議在轉運站旁的人行道上劃設停車格，魏光譽強調，人行道主要目的是提供友善的行人環境，在人行道上劃設機車格後至少要有一．五公尺以上的淨寬度，除非是道路條件真的無法設置停車格，否則市府不會輕易在人行道上劃設機車格。

對於經國轉運站周遭的機車違停情況，魏光譽呼籲轉乘公路客運的民眾，將機車停到經國轉運站內，不要違規停放在周邊道路人行道，交通局會在加強宣導後，協調警方取締轉運站周邊的違停亂象。

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