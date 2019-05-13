〈中部〉台中購物節 消費有機會抽豪宅

2019-05-13

〔記者張菁雅／台中報導〕首屆「台中購物節」將於七月十日至八月十八日登場，民眾只要消費滿五百元即可參加抽獎。市府展開招商行動，祭出「消費金額三倍計」的利多，邀請在地業者成為特約店家，民眾在特約店家消費的金額可乘以三倍，大幅增加抽獎機會，更能吸引民眾前往消費。

7/10至8/18 消費金額3倍計算

經發局表示，首屆「台中購物節」以「全城打折」為主題，七月十日至八月十八日期間，只要到台中購物滿五百元，並上網登錄發票，即可參與抽獎，有機會抽中價值千萬元的精品豪宅、五輛汽車、六間總統套房住宿、六輛電動機車及飯店旅宿、伴手禮等大獎。

為了幫民眾博得更多抽獎機會，也擴大店家參與，經發局正廣招台中各類優質店家加入特約店家行列，並提供「消費金額三倍計」優惠，民眾只要於特約店家消費，登錄消費金額將以三倍計算。

市府招商獲響應 業者加碼送10萬禮券

經發局表示，以在特約店家消費一百元為例，發票面額雖為一百元，但上網登錄後將為三百元，可增加民眾到特約店家消費的誘因。

市府釋出消息後，已有多間知名店家響應，包括全聯福利中心、台灣楓康超市、豐原太平洋百貨等，且豐原太平洋百貨在活動期間不僅全館配合優惠折扣，更加碼十萬元禮券做為「入厝金」，送給抽中千萬豪宅的幸運得主。

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