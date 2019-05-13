〈中部〉清除「人厭槐葉蘋」 圓林園將旱化

2019-05-13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本報日前獨家揭露員林市景觀滯洪池「圓林園」被水生植物「人厭槐葉蘋」攻佔，綠油油的水面外觀讓民眾誤以為是大草坪，危機橫生，因為增生速度非常快，侵略性強，一旦流域、池塘被攻佔，水下光線和氧氣被「人厭槐葉蘋」阻絕，產生水域生態大滅絕，為避免後患，縣府水資處決定把「圓林園」的「人厭槐葉蘋」全數清除，並把該生態池旱化，目前清除工程已經展開。對於生態池即將消失，當地民眾則反應兩極。

該生態池上週被發現水面被「水生植物」攻佔，綠油油的水平面乍看之下以為是「大草坪」，有小朋友因此誤入陷阱。

生態池即將消失，退休司機郭先生支持把生態池廢掉，他說，圓林園原本的功能就是集水，雨水多時像水盆，雨水退時就恢復「大操場」的功能。

但邱姓國中老師說，生態池是很好的教育場域，就像這次「人厭槐葉蘋」讓市民了解它的危害，趕緊清除是對的，這就是「教育的過程」，她覺得生態池還可放養本地魚種、生物等。

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