〈中部〉古厝百合花海 新港板頭社區亮點

2019-05-13

〔記者蔡宗勳／新港報導〕嘉義縣新港鄉板頭社區以「交趾剪粘工藝村」聞名，遊客絡繹不絕，當地灣子內古厝群目前百合花盛開，美景引人入勝，古厝百合阿嬤頓時成了板頭新亮點。

板頭村分為板頭厝與灣子內，早年是寺廟剪粘、交趾陶宗教產業的發源地，十幾年前社區營造時，運用交趾剪粘工藝之美，處處可見令人驚艷的作品，也讓板頭村成了旅遊熱點，背包客尋幽訪勝時，意外發現古厝庭院百合花海。

烈日下導覽 獨居嬤超熱心

張姓遊客表示，對百合的印象是長在山之巔、海之濱，沒想到再尋常不過的古厝庭院一隅，竟然也有美麗的百合花海，尤其獨居的屋主蘇蔡阿嬤十分熱情，站在烈日下為造訪的遊客解說。

蘇蔡阿嬤表示，灣子內原是北港溪畔一個大聚落，早年因為洪水氾濫一分為二，位在雲林縣境俗稱「頂灣子內」，嘉義縣轄則是「下灣子內」，她是從雲林頂灣子內嫁來嘉縣下灣子內。

大約十年前，蘇蔡阿嬤住在頂灣子內的哥哥從花盆挖了兩株百合送給她，她種在住處庭院，翌年開始分株蔓生，逢開花季節，昂首挺立的百合花讓她感到已經仙逝的哥哥陪伴著她，百合對她而言代表著濃郁兄妹情。

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