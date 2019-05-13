〈中部〉嘉市植樹減碳 打造7處空品淨化區

2019-05-13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市環保局利用公有地設置七處「空氣品質淨化區」，藉由種植植物改善空氣並綠美化環境，並繪製成輕旅行地圖，標明空品淨區的位置，也整理各區碳匯量效果，其中，「嘉油鐵馬道」範圍約四‧三二二公頃最大，碳匯量達一百五十六‧七公噸最多。

嘉油鐵馬道碳匯量最多

嘉市環保局空氣及噪音管理科長吳博章表示，環保署規定，空品淨化區設置條件不限植栽數量、面積大小，只要求須設置十年，嘉市現有空品淨化區包括「軍輝橋自行車道」、「嘉油鐵馬道」、「中央廣場」、「香湖公園」、「啟明公園」、「公義路淨化區」及「富國淨化區」。

吳博章說，嘉油鐵馬道碳匯量一百五十六‧七公噸排第一，其次是一‧四三三公頃的香湖公園、碳匯量八十一‧九一公噸，再次為啟明公園○‧四○七公頃、碳匯量四十八‧六二公噸。

嘉油鐵馬道原為台灣中油公司嘉義溶劑廠專用鐵路貨運支線，二○○三年停駛後闢建成自行車道，自世賢路四段延伸至嘉縣北回歸線天文廣場，全長三‧五公里，兩側有羅漢松、大葉桃花心木、苦楝等，植物受日照行光合作用，吸收二氧化碳淨化空氣。

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