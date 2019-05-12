〈南部〉代替姑姑照顧表弟妹 台南市王郁屏無怨尤獲表掦

2019-05-12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府昨舉行母親節感恩表揚活動，每位得獎媽媽背後都有愛的故事。王郁屏為了照顧一對重度多重障礙的表弟妹，十幾年來辛苦付出，耽擱青春歲月仍無怨無悔。

三十五歲的王郁屏，為感念姑姑視如己出的恩惠，十多年前姑姑生重病後，將照顧表弟妹的責任一肩扛起，也答應姑姑臨終遺言，會好好照顧他們。為了讓重度障礙的他們能更獨立生活，王郁屏每週末帶著表弟妹從仁德到安平參加視障協會課程，而且帶他們出國旅遊嘗遍美食，拍全家福和藝術照，快樂不因身體障礙而少一分。

不料五年前，王郁屏的表妹開始每兩天就要洗腎的生活，多次進出加護病房插管急救，幸好王郁屏還有親姊妹分擔照顧，才不至於累倒。

二○一八年，表妹突然發生腦出血後，一直未清醒過來，至今仍在呼吸照護病房，王郁屏依舊不分晴雨，每天早晚都堅持要到醫院探望表妹，和她說話打氣、幫她按摩復健，姊妹情誼早已昇華成母女般無法切割的親情。

昨日母親節感恩儀式，市長黃偉哲頒獎給六十六位堅強、偉大的媽媽，表達對偉大母親的敬意，也希望為社會帶來正向的溫暖能量。

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