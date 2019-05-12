〈南部〉新課綱強調實作 教育部長潘文忠：老師是關鍵

2019-05-12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一○八新課綱將於八月上路，剩下不到三個月，為了讓家長及學生了解新課綱內容，市府昨在南一中舉辦「全台首學課程博覽會」，邀請教育部長潘文忠與教育局長鄭新輝「關鍵對話」，潘文忠表示，新課綱強調學生實作精神，教學第一線老師扮演重要角色。

潘文忠指出，這次課綱的推動是近年來台灣教育發展上一個非常關鍵的里程碑，能夠讓學生在學習過程中培養素養、態度與綜合解決問題的能力；此外，也是台灣第一次將所有階段課程做完整連結的系統設計。

潘文忠認為，最關鍵還是第一線老師的教學，因此藉由近年推動的前導學校，希望有更多教育夥伴在新課綱實施之前，有更多實踐經驗與反饋，可以穩健地推行。

市長黃偉哲表示，新課綱著重老師與學生的互動，而非死記，希望藉著這個機會與來自全國各地的老師交流，「這不是一場華山論劍，但絕對是教學的武林高峰會」，期盼經過這樣的互動，能夠有最充實的準備來面對新的課綱。

昨日安排一系列的「說課」、「賞課」、教學互動區。四十五場「說課」，吸引近一千三百人報名大爆滿。

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