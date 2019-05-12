〈南部〉賴清德為何而戰? 王永順：中國勢力進逼 賴憂台灣前途

2019-05-12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德角逐民進黨總統初選以來，每次公開活動固定陪同班底，除了身兼初選發言人的南市衛生局前局長林聖哲之外，另一位就是南市府秘書處前處長王永順，而賴清德登記黨內初選的前一天，只找過兩個人當面討論，其中一人就是他，可見他受賴倚重程度。

從賴清德早年參選國大、立委到市長以來，王永順一直是競選班底核心幕僚，由於他曾在教育界服務，自「黨外時代」（指一九八六年民進黨成立之前的民主運動時期）就熱中參與，就經驗輩分，賴在公私場合都尊稱他「王老師」，他與賴的交情亦師亦友。

王永順透露，賴清德決定投入黨內總統初選，確實是在經歷立委補選輔選過程及台南險勝結果，發現中國勢力的滲透進逼，民進黨基層民心失落，遠比想像中嚴重，台灣情勢險峻，才更激發強烈意願，希望透過黨內民主初選競爭，提升團結新動力；外界批評賴突襲破壞團結、沒有政治誠信，賴勇於承擔，背負著沉重的十字架，讓他感到很心疼！

王永順說，陪同賴清德一路走來，深知他是非常堅持原則的人，意志力堅定，愈困難愈要挑戰，勸退不可能。

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