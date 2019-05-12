〈台北都會〉慶祝母親節 北市藝文場館、市場消費 媽媽有好康

2019-05-12

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕今天就是母親節，不少人計畫帶心愛的媽媽出門遊玩吃大餐，台北市兒童新樂園、天文科學教育館等藝文場館，提供媽媽免費入館看戲，搭乘北市雙層觀光巴士，享有半價優惠；而持悠遊卡在士東市場、西湖市場消費，則有滿額現折，讓媽媽買菜逛街同時還能省錢。

產量少 康乃馨價高但買氣旺

至於母親節最應景的康乃馨，昨國產康乃馨末端零售價每支約在四十至五十元，進口則為八十至一百元。北市花店協會理事長郭慧珊表示，康乃馨去年價格崩跌，今年農民種植保守、產量少，因此價格較高。台北花卉公司企劃室副主任洪子傑說，因母親節的關係，需求量大增，這幾天花市買氣熱絡。

兒童新樂園內的「如果心劇場」推出兩日慶祝母親節的活動，感恩辛苦付出的母親，凡是媽媽入場看戲，均免購買一百元的門票，告知工作人員協助劃位安排入場觀看。天文館也在今日開放母子（女）兩人同行免費參觀展示場。

悠遊卡公司規劃，五月在士東市場、西湖市場及桃園商圈付款消費，都有滿額現折；其中，士東市場單筆消費滿五百元、直接折廿元，西湖市場單筆消費滿兩百元也折十元。今日在士東市場，不限金額使用悠遊卡消費，就可免費兌換一支康乃馨。

悠遊卡公司表示，即起至本月卅一日，在悠遊卡LINE官方帳號點擊選單中「分享長輩圖抽五百元加值金」，就能獲得悠遊卡長輩圖，將長輩圖發布在個人臉書可參加抽獎、共卅個名額。

北市雙層觀光巴士舉辦「母親節＆女性節」活動，即起至十六日，凡國人女性朋友們購買四小時以上車票，包括「四小時票」、「廿四小時票」及「四十八小時票」三種票種，全部享有五折優惠。

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