〈台北都會〉紅燈「堵棒」酒測 北市警局：可拒測

2019-05-12

〔記者林家宇／台北報導〕目前可見的路檢酒測有兩種，一是趁停等紅燈時，拿著酒精檢知器對駕駛「堵棒」酒測；二是在路中擺出「停車受檢」告示牌，依序對經過的汽、機車攔檢。但台北市議員梁文傑質疑內政部警政署早已在二○一七年一月廿五日，行文禁止警察趁紅燈無差別酒測。對此，台北市警察局表示，停等紅燈時遇酒測，民眾可拒測。

內政部警政署二○一七年已行文禁止

日前台北市議會警政衛生部門質詢時，梁文傑提出上述質疑，台北市警察局長陳嘉昌答詢時坦言，趁等紅燈時酒測，確實不符規定，市警局曾在二○一七年三度函發各單位，不容許此種酒測模式。但梁文傑反問，為何這樣的酒測方式仍屢見不鮮，是否各分局無視上層命令？

市警局長︰若有警違規 至少一支申誡

梁文傑說，員警抓到兩次酒駕或一次酒測值○．二五以上可記嘉獎，能理解員警勤抓酒駕，亦支持加強執法，但必須要用合法的方式；且自二○一七年以來，無員警因違反此規定遭懲處，是否代表北市警局默許？陳嘉昌允諾會再向各分局加強宣導，禁止這類執勤方式，日後若有員警違規，至少一支申誡以上處分。

台北橋機車瀑布聞名，從下橋第一個紅燈至民權西路與承德路交界口，是員警隨機酒測熱區。但在陳嘉昌強調禁止無差別酒測的隔天，仍有員警在停等紅燈時，於路旁持檢知器巡視。北市警察局表示，會再進一步了解消息是否無確實傳達，民眾未來若遇此情形可表明拒測，已遭罰者若不服，也有權聲明異議，交由法院判決。

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