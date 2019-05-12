〈台北都會〉《新北》板中「男裙週」 獲學生、校友響應

2019-05-12

〔記者何玉華／新北報導〕板橋高中學生會在校慶期間發起「板中男裙週—群聚效應」活動，引發議員關切，消息傳出，有網友響應板中這項活動，在臉書發起「來板橋（市民廣場）穿上你的小裙子」，昨天上午約有百人到場，其中不乏穿裙子的男生；另一方面，舉辦校慶的板橋高中校園，也有學生、校友跟一些校外人士穿裙子響應。

板中學生會強調打破性別刻板、尊重氣質差異的「板中男裙週—群聚效應」，受到不少鼓勵。網友發起「來板橋穿上你的小裙子」活動，為不影響學校校慶，由原規劃的校門口移到市民廣場前。

帶著襁褓中的嬰兒與太太一起出席這項活動的張老師，在高中教授國文，目前留職停薪當奶爸，他說，性別的表現會有差異，但這都是平等正常的，不應該受到歧視或刻板印象的束縛。

還在念碩士的洪同學說，男生的衣服很無趣，只有黑、白、藍三個顏色，他很想找機會穿些不同的衣服，但平常不敢穿，很難得有機會穿自己想穿的衣服，裙子還是臨時買來的。

擔任國會助理的王先生說，板橋高中校長、學生，正在做一件正確的事，讓社會知道多元並存的，讓每個人可以照著自己想要的方式呈現自己。

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